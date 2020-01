La mort de Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère avec sa fille de 13 ans semble avoir forcé une introspection surprenante de la part de T.I. Le rappeur avait créé le scandale quand il avait révélé fin 2019 qu'il faisait contrôler chaque année l'hymen de sa fille de 18 ans, Deyjah – une pratique considérée comme un acte de violence par l'Organisation Mondiale de la Santé. Lundi, il a posté un message sur Instagram dans lequel il présente ses excuses à la jeune femme ainsi qu'à sa belle-fille, Zonnique Pullins, pour son comportement.

«Pardonnez-moi mes imperfections»

«Je vous aime, mes filles, plus que mon vocabulaire ne me permet de l'exprimer. Vous avez grandi devant mes yeux et vous vous êtes épanouies pour devenir des jeunes femmes indépendantes, fortes et brillantes. Je suis fier de vous deux et je vous aime à l'infini, plus que vous ne le saurez jamais. Pardonnez-moi mes imperfections qui peuvent créer des incompréhensions entre nous. Vous pouvez vous en prendre à ma tête, mais pas à mon cœur... La vie peut nous envoyer des coups du sort mais rassurez-vous, peu importe si vous tombez de très haut, je serai toujours là pour vous rattraper. Je ne peux pas laisser passer une seconde sans que vous le sachiez alors qu'on est encore ensemble dans cette vie. Vous avez TOUT MON AMOUR POUR TOUTE MA VIE... ET APRES!! » a-t-il écrit.

Un peu plus tôt, T.I. avait rendu hommage à Kobe Bryant avec ce post ému: «L.A. souffre et ne sera JAMAIS la même ville.»

Cover Media / LeMatin.ch