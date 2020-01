TMZ a été le premier à faire état de l'accident d'hélicoptère dans lequel la légende du basket Kobe Bryant et huit autres personnes ont trouvé la mort dimanche près de Los Angeles. Outrés, des responsables de la police ont vivement réagi, critiquant le site internet pour avoir divulgué l'identité du sportif avant même que sa famille et celles des autres victimes aient pu être officiellement prévenues.

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a jugé cette pratique «extrêmement irrespectueuse» et «totalement inappropriée». Son adjoint, Tim Murakami, s'est quant à lui dit «attristé», soulignant qu'il était en train de rassembler des informations «lorsqu'un média a rapporté que Kobe avait disparu». «Je comprends qu'on veuille avoir un scoop, mais s'il vous plaît laissez-nous le temps de prévenir personnellement les proches», a-t-il écrit sur Twitter. «C'est vraiment dur d'apprendre une perte par les médias. Cela me brise le coeur», a estimé le policier.

I am saddened that I was gathering facts as a media outlet reported the Kobe had passed. I understand getting the scoop but please allow us time to make personal notifications to their loved ones. It’s very cold to hear of the loss via media Breaks my heart