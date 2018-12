Cela fait maintenant deux jours que l'opération «Coeur à Coeur» a commencé. Trois animateurs et une chatte sont enfermés pendant une semaine pour récolter un maximum de don en faveur des enfants qui sont négligés, maltraités, abusés, victimes ou témoins de violence.

La journaliste de la RTS, Tania Chytil, y participe pour la première fois. Au bout du fil, sa voix est dynamique. Normal, elle vient de dormir 3 heures. Elle nous raconte comment se déroule ses premiers moments, enfermée dans le cube à la Place Centrale de Lausanne.

Pourquoi avoir accepté de participer?

C'est une super opération. Vous donnez de votre énergie et de votre temps pour aider plein d'enfants. C'est une cause qui me tient beaucoup à cœur, surtout quand ça concerne les mômes. Maintenant, on se mobilise! Franchement, vous ne pouvez pas arriver au 21 décembre sans avoir donné quelque chose. Un petit truc! Il y a même des gosses qui ont amené une partie de leur argent de poche. (ndlr: cliquez ici pour un don)

Le coup d'envoi était samedi soir, vous étiez nerveuse?

Pour être honnête, je ne suis pas du tout angoissée d'être enfermée. C'est plutôt le défi du rythme de boulot. Malgré tout, on fait deux sets de quatre heures. Vous me direz: «Entre deux vous avez 8 heures de pause.» Mais il faut qu'on dorme, qu'on prépare la suite... On n'a pas le temps de ne rien faire.

Justement, vous arrivez à dormir? C'était le gros souci de Jonas Schneiter l'an dernier.

J'ai quand même des horaires de mouise. Je fais de 4 h à 8 h et ensuite 16 h - 20 h . Mon réveil sonne à 3 h 10 . La première nuit, j'ai fanfaronné en disant: «Ouais, super facile, j'ai dormi 4 heures et tout va bien.» La nuit dernière, je n'ai pas réussi à m'endormir. J'ai fini de bosser et je suis allé à me coucher vers 21 h 30 . Impossible de trouver le sommeil avant minuit. Quand le réveil à sonné, ce n'était pas glorieux.

De manière générale, comment se sont déroulés ces premiers jours?

Très bien. Je découvre énormément. Les invités se succèdent les uns derrière les autres. Il ne faut pas oublier de faire des appels au don et de souvent rappeler la cause. On a l'impression de répéter les mêmes choses, mais en même temps les gens ne sont pas en permanence devant leur écran. On essaie aussi d'être le plus possible ensemble. Ne pas rester dans sa chambre à glander, mais plutôt d'être au micro avec les autres.

Est-ce que les dons sont au rendez-vous?

On en sait rien. Les animateurs ne sont pas au courant, cela nous permet de rester motivés en permanence.

Comment se passe la cohabitation avec la chatte?

Parfaitement bien. Elle s'appelle Candy, elle est rousse et adorable. Là, elle doit dormir. Ce n'est pas du tout un de ces minets agressifs qui ne veut pas être pris. Tout se passe bien.

Même pour Philippe Martin qui est allergique?

Même pour lui! Enfin pour l'instant ça va... Il avait un peu mal aux poumons aujourd'hui, donc il a dû prendre des médicaments. (Le Matin)