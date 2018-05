M6 diffusera dès mardi prochain à 21h sa nouvelle émission d'aventures, «The Island - Célébrités», à laquelle participe Lââm.

Et la chanteuse n'a visiblement pas été épargnée, à en juger par les images dévoilées par la chaîne. Lââm apparaît défigurée, le visage constellé de piqûres et complètement boursouflé. «Oh, putain, la tête que j'ai. Je ne me suis jamais vue comme ça!», dit-elle d'ailleurs, visiblement choquée.

Je fais partie de ceux qui ont été les plus piqués. Nuit et jour, les moustiques ne me lâchaient jamais, a-t-elle confié à Télé-Loisirs.

(Le Matin)