Thierry Ardisson n'a jamais sa langue dans sa poche. Il le démontre une nouvelle fois dans une interview accordée à Télé 2 semaines où il flingue «On n'est pas couché», le talk-show de Laurent Ruquier sur France 2. Une émission coproduite par Catherine Barma avec qui il est en froid. Ceci explique peut-être cela...

«Ruquier dit à ses invités: "Vous venez chez moi, il y a deux chroniqueurs qui vont vous assassiner". Et puis, il a de moins en moins de moyens, constate Ardisson. «On n’est pas couché,» c’est devenu la télé bulgare, éclairée à la lampe de poche. Dommage car c’est une bonne émission.»

Et l'homme en noir d'ajouter: «Moi, je dis toujours à mes invités: "La moitié du temps, je la passe à faire votre promo et le reste, je m’amuse avec vous en faisant des interviews à la con". C’est le deal. Après, on est d’accord que c’est plus facile d’aller se faire sucer chez Drucker qu’emmerder chez Ardisson!» Y en a pour tout le monde. (Le Matin)