Invité sur le plateau des «Terriens du samedi» le 6 avril, le médecin Michel Cymes a notamment parlé de son show «Ça ne sortira pas d'ici», qu'il co-anime sur France 2 depuis octobre 2018.

Curieux, Thierry Ardisson.a fait remarqué que le plateau se trouve juste à côté de celui de son émission. Les deux animateurs s'y sont alors rendus. Malgré le manque de lumière et l'absence de fauteuils, le médecin de France Télévisions a inversé les rôles et s'est mis à interroger son hôte. «On sait que vous avez eu une vie au début Thierry qui n’était pas forcément une vie recommandable. Vous avez eu beaucoup d’excès? Des addictions? Comment avez-vous réussi à lâcher tout ça?», a-t-il demandé.

«J'en ai eu marre»

«Honnêtement quand à un moment j'étais accroché à l'héroïne, ça m'a énervé. Ça m'a énervé de dépenser autant d'argent, d'être obligé d'attendre les dealers et j'ai trouvé qu’il y avait plus d’inconvénients que d’avantages. Donc j’en ai eu marre», a répondu Thierry Ardisson qui s'est prêté au jeu.

Une histoire plutôt étonnante, car ce type d'addiction demande beaucoup de détermination pour s'en débarrasser. Michel Cymes l'a d'ailleurs souligné: «en avoir marre ne suffit pas toujours pour se sevrer».

«C’est plus dur de décrocher de la cigarette que de l’héroïne»

L'homme en noir a alors donné un peu plus de détails sur son expérience: «Il y a eu de la volonté. Donc je n'ai rien pris, ni Subutex, ni méthadone, je suis parti en Californie. J'ai passé trois mois en Californie à faire du jogging, à essayer de me reconstruire.»

L'animateur a également expliqué que la même chose lui était arrivée avec la cigarette: «C'est à dire qu'à un moment j'en ai eu marre d’avoir la gorge sèche, de me réveiller en toussant et j’ai choisi la vaporette». Il a précisé qu'aujourd'hui il n'a «plus envie d’héro». «C’est plus dur de décrocher de la cigarette que de l’héroïne», a-t-il ajouté.

(Le Matin)