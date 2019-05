Thierry Beccaro vient d'annoncer en début de semaine son départ de «Motus», après 29 ans à la tête du jeu de France 2. Pour cette occasion, il a accordé une interview à «Brut».

Un portrait dans lequel il revient sur les violences qu'il a subies lors de son enfance. Le présentateur de 62 ans confie avec émotions comment son père a sombré dans l'alcool et surtout, comment il s'en prenait physiquement à lui et à sa mère. Un cauchemar horrible auquel il pense toujours aujourd'hui.

«La moindre faute était prétexte à une rafale»

«Un soir sur deux, un soir sur trois, quand il rentrait le soir, la moindre petite faute était prétexte à une rafale de coups qui s'abattent sur moi sans que j'en comprenne la raison. C'est pas la fessée, là. Là vous êtes recroquevillé dans l'escalier, votre dos est marbré. Et votre petite sœur assiste à ça. C'est ça la maltraitance, elle est autant physique que psychologique. Ce qui était terrible après ces moments douloureux, c'est que j'allais me coucher, et après mon père venait me voir et il me disait qu'il m'aimait», dit-il dans la vidéo. Des moments atroces qu'il avait déjà décrit dans sa biographique, «Je suis né à 17 ans».

Il explique ensuite comment on grandit avec ces images dans la tête. Thierry Beccaro a gardé des séquelles, comme la peur de l'inconnu, de prendre l'avion ou même de juste participer à «Fort Boyard».

Il avoue finalement ses peurs à ses proches, en les «assumant» et ajoute avoir progressivement surmonté son traumatisme. «On peut s'en sortir à condition d'être courageux, et de faire un travail si on peut le faire. Tout cet argent que j'ai mis dans ce travail de psychothérapie et d'analyse, je ne l'ai pas mis ailleurs, affirme le père de Pauline, Clara et Lucas. Je l'ai investi pour essayer d'aller mieux et je l'ai fait pour mon entourage», conclut-il. (Le Matin)