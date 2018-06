Meghan Markle et le Prince Harry ont pardonné à Thomas Markle lorsqu'il les a appelés pour s'excuser d'avoir planifié plusieurs photos avec des paparazzis.

Quelque temps avant le mariage en mai dernier, le père de la future duchesse de Sussex s'était mis d'accord avec le photographe Jeff Rayner pour prendre des photos de lui en pleine préparation pour le grand jour. On pouvait par exemple le voir lire des articles sur le mariage de sa fille sur son ordinateur ou se faire mesurer pour son costume.

Pour la première fois Thomas Markle a accepté de s'exprimer sur ce fiasco, dans l'émission «Good Morning Britain». «Je pensais que ce serait une bonne manière de changer mon image. Évidemment, ça s'est très mal passé. Et je m'en veux. Je me suis excusé mais c'est tout ce que je peux faire. Je ne peux rien faire d'autre. C'était une erreur. Mais je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je l'ai fait pour changer d'image.»

Il a donc expliqué de quelle manière il a essayé de se faire pardonner: «Je leur ai parlé à tous les deux, et je me suis excusé. J'ai réalisé que c'était une erreur. Mais c'est difficile de revenir en arrière. Ils m'ont pardonné. Harry et Meghan m'ont tous les deux pardonné.»

Aujourd'hui, le père de la Duchesse de Sussex veut simplement mettre fin aux ragots qui le concernent. «Plus que tout au monde, je veux que ma fille et mon nouveau gendre ne soient pas blessés par cette histoire. Je veux simplement avoir une relation normale et simple avec ma famille royale, maintenant», a-t-il conclu. (Le Matin)