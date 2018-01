Tom Cruise a dévoilé sur Instagram le nom du sixième film mettant en scène l'agent Ethan Hunt et son équipe. Ce sera «Mission Impossible: Fallout». Le long-métrage sortira le 1er août prochain dans les salles romandes.

Le clap du film publié par Tom Cruise. (Instagram)

La star a également publié la première photo officielle du film. On l'y voit accrochée à un hélicoptère en plein vol. Une scène spectaculaire qui essaiera peut-être de répondre à la fameuse cascade du film précédent où Cruise se tenait à mains nues à un avion en plein décollage.

Ethan Hunt (Tom Cruise) en mauvaise posture. (Instagram)

Pour autant, l'acteur ne vit pas une fin de tournage facile puisqu'il ne s'est pas encore totalement remis de sa cascade ratée à Paris qui lui a valu une fracture de la cheville: «C’est toujours cassé mais je vais bien, a-t-il confié à l’animateur télé Graham Norton, au Royaume-Uni. Ce n’est pas pleinement guéri mais nous tournons et nous avons une date de sortie donc il faut que je continue. J’ai passé entre 8 et 10 heures par jour, sept jours sur sept en rééducation parce que nous avons toujours de grandes cascades à faire.»

Tom Cruise est revenu sur les circonstances de son accident: «Je courais après Henry (Cavill) et je devais atteindre le bout du mur et me retirer, mais l’erreur a été que mon pied a touché le mur. J’ai immédiatement su que ma cheville était cassée et je ne voulais pas refaire cela, donc je me suis levé et j’ai continué la prise.»

L'acteur vedette a été tout de suite pris en charge: «Je leur ai dit : "C’est cassé. C’est fini. Emmenez-moi à l’hôpital", et tout le monde a sorti son portable afin d'arranger ses vacances!» (Le Matin)