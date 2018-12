A Hollywood, Tom Hanks est connu pour être une des stars les plus sympathiques et accessibles du cinéma. Il a une nouvelle fois prouvé que sa réputation n'est pas usurpée.

De passage avec sa femme, vendredi dernier, dans un fast-food de Fontana, en Californie, l'acteur a non seulement pris le temps de discuter et de prendre la pose avec ses fans, mais il a carrément réglé la note de tous les clients qui attendaient dans la file du drive-in!

Look who visited Fontana In N Out! Woody himself, Tom Hanks, and he bought lunch for everyone! Nice! pic.twitter.com/LcNGr9S7X0