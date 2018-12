La séquence n'a duré que quelques secondes, mais elle a fait le tour des réseaux sociaux. En direct pendant l'élection de Miss France le samedi 15 décembre, des candidates du concours ont été filmées en train de se changer dans les loges. Deux d'entre elles sont apparues à l'écran les seins nus. Un «gros couac» selon Sylvie Tellier, la présidente du comité, qui a tenu à s'excuser.

Un bouquet et pas un mot d'excuse

Mais l'une des deux jeunes femmes concernées envisage désormais de porter plainte contre TF1. Dans un entretien avec le magazine Public, Miss Corse a confié: «Je ne voulais pas que ce soit ça que l'on retienne de moi.» Manon Jean-Mistral, 18 ans, est étudiante en biologie. Elle affirme que la chaîne ne s'est pas excusée auprès d'elle, mais elle a reçu un bouquet de fleurs d'Endemol, la société qui produit la cérémonie.

A deux ou rien

«Si nous faisons quelque chose, nous le ferons à deux. Je l'appellerai pour en parler, quand la pression sera retombée. Je me déciderai après», a encore indiqué Manon. Carla Bonesso, l'autre miss qui a été filmée à son insu, a réagi de son côté sur Instagram. «TF1 n'a pas su gérer ses caméras, ce n'était pas du tout professionnel, et sincèrement les commentaires, je m'en fiche. Cela me passe au-dessus», avait commenté Miss Aquitaine. (Le Matin)