Tori Spelling incarne Donna Martin, son personnage de «Beverly Hills», pour allumer son mari. Dean McDermott a partagé cette anecdote de sa vie sexuelle dans le dernier épisode de son podcast «Daddy Issues», révélant qu'il aimait faire l'amour à un personnage de télévision.

«Elle est habillée comme Donna Martin, a-t-il déclaré. Et c'est put*** de génial.» Et maintenant, Dean McDermott peut admirer sa femme dans le remake de la série baptisé «BH90210» dans lequel elle incarne une Donna bien adulte. «Ce que j'aime dans la série, ce sont les flash-back, a-t-il commenté. Dans l'épisode deux, le flash-back de Tori où elle court dans le hall et qu'elle parle à Kelly. J'étais là: Wow!»

Des relations tous les jours

L'acteur a admis qu'il aime imaginer une version plus jeune de Tori Spelling, avant qu'elle ne devienne mère de cinq enfants. «C’est ce qui m’excite vraiment: la pensée de ne pas avoir d’enfants, a-t-il expliqué, révélant aussi qu’il avait toujours eu le béguin pour Donna. Elle était sexy», a-t-il ajouté.

L'homme de 52 ans n'hésite pas à parler de la vie sexuelle du couple sur son podcast. Ce mois-ci, il avait déjà révélé que lui et sa femme avaient des relations sexuelles tous les jours. «Cela ne s'est jamais arrêté depuis que nous nous sommes rencontrés, a-t-il déclaré. On se dit: Notre vie sexuelle, c'est de la folie. On ne s'en lasse jamais... Ma femme est super hot.»