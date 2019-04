Le fils de John Travolta et Kelly Preston aurait dû avoir 27 ans ce week-end, et le couple a célébré cet événement sur les réseaux sociaux.

Jett Travolta, qui était atteint d'autisme, est décédé d’une crise d’épilepsie en 2009 lors d’un voyage aux Bahamas. Il avait 16 ans.

John Travolta a partagé sur Instagram la peinture qu’un fan a faite de son fils. «Une peinture qu’un fan a fait de mon fils Jett! Joyeux anniversaire mon fils, je t’aime!», a écrit l'acteur.

«Joyeux anniversaire, Jetty, mon doux amour», a pour sa part écrit Kelly Preston en légende d'une photo du jeune défunt.

«À mon tendre amour, Jett… Tu es dans nos cœurs à jamais. J’envoie tout mon amour à tous les merveilleux enfants autistes et à leurs merveilleux parents qui les aiment. Puissions-nous briller et garantir l’amour et le respect à ces enfants aux besoins spéciaux», a ajouté l'actrice en légende d'une photo où elle et son époux embrassent leur fils.

Ces poignants hommages arrivent en plein «Autism Awareness Month», le mois de sensibilisation à l'autisme.

John Travolta et Kelly Preston, qui se sont mariés en 1991, sont également parents de Ella, 19 ans, et Benjamin, 8 ans. (Le Matin)