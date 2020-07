Halle Berry a annoncé qu'elle refusait de jouer le rôle pour lequel elle se préparait depuis plusieurs semaines. L'actrice avait confié récemment qu'elle était très enthousiaste à l'idée de jouer un homme transgenre, mais cette excitation n'a pas duré.

«C'est le personnage d'une femme qui transitionne, et devient un homme. C'est un personnage dans un projet que j'adore et que je pourrais faire», avait annoncé la star sur Instagram Live. Mais après s'être trompée à plusieurs reprises avec les pronoms utilisés pour décrire le personnage et après avoir provoqué la colère de la communauté trans, l'interprète de «Catwoman» a préféré se retirer.

«Je voudrais m'excuser pour mes remarques»

« J'ai eu l'opportunité de discuter d'un rôle d'homme transgenre et je voudrais m'excuser pour mes remarques. En tant que femme cisgenre, je comprends que je n'aurais jamais dû envisager ce rôle, et la communauté transgenre devrait avoir l'opportunité de raconter ses propres histoires», a-t-elle posté en Story Instagram le 6 juillet, après avoir annoncé qu'elle laissait tomber le rôle.

La décision de Halle Berry a été saluée par l'association GLAAD, qui défend les droits des personnes LGBTQ+ dans les médias.

Cover Media