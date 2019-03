Comment rassembler un maximum de gens et mettre tout le monde d'accord? En parlant de ses exs. Décortiquer la relation, médire son ancien amoureux et boire avec ses amis est un rituel presque obligatoire. Tristan Lopin l'a bien compris. Cet humoriste de 31 ans est sur les routes avec son spectacle «Dépendance affective» et s'arrêtera à Genève, le samedi 30 mars au Casino-Théâtre.

«J'ai commencé à jouer ce show en 2015 et cela fait deux ans et demi qu'il commence à vraiment marcher. Ça fait plaisir», nous dit-il au téléphone. Fraîchement largué (cela fait 8 ans), Tristan a du mal à se remettre de sa rupture et déballe ses déboires amoureux sur scène. L'occasion parfaite pour lui poser des questions sur ses habitudes et ses souvenirs de cœur.

Vous larguez ou vous vous faites larguer d'habitude?

Je me suis fait largué une fois, mais après j'ai toujours largué. J'ai appris ma leçon. (Rires.)

Comment vous gérez les moments post-rupture?

Je m'entoure de mes meilleurs potes. Je me mets en mode cocooning chez moi, en mode Netflix avec une grosse paire de chaussons en pilou-pilou, gros plaid. Je fais en sorte de me faire plaisir.

Votre spectacle traite de déceptions amoureuses, mais avez-vous un autre amour que le théâtre?

Alors même si on a des dates jusqu'en 2020 avec le spectacle, je ne suis par exemple pas du tout fermé au cinéma. A la base, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire quand j'étais plus jeune. Je veux juste le faire pour les bonnes raisons. Quand j'aurai une bonne idée en tant que réalisateur et en tant que comédien lorsqu'on me proposera des rôles intéressants. Je ne veux pas faire ça par hasard.

C'est plus facile de draguer maintenant que vous êtes un peu connu?

Je ne sais pas. Je crois que les mecs sont surtout plus effrayés par le fait que la personne soit médiatisée. Du coup, il y a des gens qui ont du mal à aborder. Et j'avoue que je ne suis pas très bon pour faire le premier pas. Je pense qu'il y a plein de choses qui ne se sont jamais faites. La tristesse... (Rires).

En ce moment, comment ça se passe?

Je suis bien dans ma peau, donc tout va bien.

Vous nous racontez votre premier baiser?

J'ai embrassé une fille quand j'étais au collège, mais c'était gênant. J'avais un peu envie, mais au fond pas tellement. C'était finalement très maladroit et ce n'est pas le baiser dont je me souviens le plus.

Quel est celui dont vous vous souvenez le plus?

C'est celui avec mon premier amour dont je parle dans le spectacle. Je peux même vous donner la date. Vous allez me prendre pour un fou (Rires). C'était le 8 octobre 2003, dans ma chambre chez mes parents. C'était trop bien!

Un rendez-vous réussi c'est quoi?

Il faut qu'on mange bien, qu'on picole bien. Qu'il y ait aussi un vrai échange. Si les deux personnes se marrent durant le dîner et qu'il y a une conversation fluide, c'est réussi.

Donc l'humour est une qualité importante chez l'autre?

Grave! Si la personne me fait rire, une partie du travail est fait. Même si elle n'est pas forcément mon style physiquement.

Vous croyez au coup de foudre?

J'y crois, mais pas à celui qui dure éternellement. On peut en avoir en croisant quelqu'un dans la rue ou en voyant la personne quelques secondes... Après, je ne sais pas si c'est toujours réciproque et combien de temps cela persistera.

Racontez-nous votre pire rencard

C'était un mec que j'avais rencontré sur un site internet, les applications n'existaient pas encore. Sur les photos, il était une version très améliorée de lui-même. Il n'avait pas de conversation, il puait un peu de la gueule... C'était gênant. Et j'ai quand même passé la soirée avec. Il a même voulu un dessert, vous imaginez? (Il éclate de rire)

Vous n'avez pas osé mettre un terme directement à la soirée?

Non, j'ai toujours peur de faire de la peine aux gens. Du coup, je reste et je leur dis qu'on se reverra pas. Mais j'ai du mal à couper court. Il ne m'a même pas invité en plus.

La meilleure chanson pour faire l'amour?

Oh ça dépend de l'humeur, non? Je dirais «Breathe On Me» de Britney Spears. Elle serait vraiment top. Sinon, j'ai très longtemps fait l'amour avec mon copain sur le premier album de Carla Bruni.

Pour vous, l'amour c'est quoi?

Accepter la personne comme elle est et que ce soit la même chose en retour. (Le Matin)