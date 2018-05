Il a fallu attendre près d'un mois pour que Tristan Thompson s'exprime sur la naissance de la fille qu'il a eue avec Khloé Kardashian, la petite True, née le 12 avril 2018. Il faut dire que le basketteur n'avait pas vraiment intérêt à se mettre en avant après avoir été filmé en train de tromper la mère de son enfant alors qu'elle était enceinte.

La tempête médiatique diminuant, Tristan Thompson a accepté de se confier pour la première fois au podcast «Road Trippin». Le sportif a révélé que True avait une tête pleine de cheveux, des yeux verts et qu'elle allait bien. «Elle mange, elle dort et, euh, elle fait caca. Ce que font tous les bébés», a-t-il dit. Le Canadien de 27 ans parle en connaissance de cause. Il est également papa d'un garçon, né en décembre 2016 de sa relation avec Jordan Craig.

Avec True, Tristan pense qu'il se comporte d'une manière différente d'avec son fils. «Tu es plus impliqué émotionnellement avec une fille. A un garçon, tu lui dis: «C'est bon mec. Ça va aller, arrête de pleurer.» Mais avec True, c'est plus: «True, tout va bien aller. Tu sais que nous sommes là. Papa est là pour te donner à manger.» C'est très différent, mais c'est marrant», a-t-il déclaré. La situation semble en tout cas lui plaire, puis qu'il a assuré qu'il comptait bien agrandir la famille. (Le Matin)