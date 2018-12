La balourdise de Donald Trump lui vaut, une nouvelle fois, une salve de moqueries et d'indignation sur les réseaux sociaux.

Comme le veut la tradition américaine, le président étasunien aidait les nombreux bénévoles qui répondaient aux appels des milliers d’enfants, en attendant l’arrivée du père Noël.

Depuis la Maison Blanche, Trump s'est retrouvé notamment au téléphone avec Coleman, un petit garçon âgé de 7 ans. Filmé, le président a alors demandé à l'enfant: «Est-ce que tu crois encore au Père Noël ? Parce qu’à 7 ans, c’est un peu marginal, n’est-ce pas?»

L'indélicatesse de Donald Trump n'est pas passée inaperçue. Plus de 5 millions d'internautes ont visionnés la séquence. Quant au jeune Coleman, on ne sait pas si ses rêveries ont été brisées nettes par l'homme fort de Washington...

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1