Un facétieux coup de vent a décoiffé Donald Trump, alors que celui-ci regagnait Air Force One. Sa coupe de cheveux très étudiée, compliquée et fortement laquée n'a pas résisté à la météo.

Problème, le président américain s'est retrouvé quasi chauve, en un instant, confirmant les dires supposés d'Ivanka Trump dans le livre polémique de Michael Wolff, «Fire and Fury, Inside the Trump's White House»: son père aurait «un dessus de crâne chauve abso­­lument propre – avec une petite «île» limi­­tée grâce à une opéra­­tion du cuir chevelu – entouré par un cercle de cheveux devant et sur les côtés, qui sont lissés pour couvrir le dessus et tenus avec une laque forte».

Pas assez forte toutefois pour résister à un méchant coup de vent, visiblement. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux et amuse les médias étasuniens, depuis quelques heures.

(Le Matin)