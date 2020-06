Les corps de l’acteur de 30 ans et de sa petite-amie de 27 ans avaient été retrouvés sans vie le 13 mai dernier dans leur appartement à Las Vegas. Si la famille des défunts avait refusé de s’exprimer sur les causes de leur décès, TMZ avait annoncé qu’ils avaient succombé à une overdose de drogue. Le site américain avait précisé qu’une «substance poudreuse blanche inconnue aurait été retrouvée sur les lieux».

Une information aujourd'hui confirmée par le coroner du comté de Clark, John Fudenberg, qui a confirmé que les décès étaient liés à la prise de drogues. Ce dernier a annoncé que Gregory et sa compagne Natalie avaient succombé à une intoxication à la cocaïne et au fentanyl, et que leur mort était accidentelle.

Dans le premier film de la saga «Twilight», le comédien interprétait le rôle de Tyler Crowley, un personnage secondaire qui manque de renverser l’héroïne Bella en perdant le contrôle de sa voiture.

Il laisse derrière lui une petite fille de 10 ans. Sa petite-amie Natalie était quant à elle maman d’un petit garçon de 4 ans.

