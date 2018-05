Samedi sur France 2, dans «On n'est pas couché», Laurent Ruquier est revenu sur le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem.

Chroniqueur de l'émission depuis presque trois ans (il arrêtera à la fin de cette saison), Yann Moix a salué l'initiative de Donald Trump qui, selon lui, a fait preuve «de grandeur et de courage», en procédant ainsi.

«Trump a entériné quelque chose qui est évident depuis des milliers d'années. (...) Jérusalem est la capitale d'Israël et des Juifs, a lâché Moix. Il n'y a pas eu de bons moments depuis des décennies. Il le fait, c'est un acte de courage et on peut déplorer les morts palestiniens, personne ne veut qu'un palestinien meure, personne, mais je trouve que c'est un acte fort à un moment difficile et délicat.» Et de conclure: «Je trouve que Trump, là, a été grand.»

Ce laïus cathodique n'a pas laissé Aymeric Caron de marbre. Lui-même ancien sniper de «On n'est pas couché», le journaliste a vertement réagi sur Twitter: «[Yann Moix] avait dit de moi, qui suis un militant pacifiste partisan de la non-violence, que je suis quelqu'un de «dangereux» à cause de ma vision du conflit israélo-palestinien. Ce même Moix encense aujourd'hui Trump qui enflamme la région. Guignol.»

#Moix avait dit de moi, qui suis un militant pacifiste partisan de la non-violence, que je suis quelqu'un de "dangereux" à cause de ma vision du conflit israélo-palestinien. Ce même #Moix encense aujourd'hui Trump qui enflamme la région. #Guignol. https://t.co/7VLXHSova3 — AymericCaronOfficiel (@CaronAymericoff) May 21, 2018

