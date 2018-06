On vous voit venir. «C’est une plaisanterie?» «On s’en fout!» ou «Il n’y a pas plus important comme sujet?» Certainement. Mais si Andy Picci réussit à vous interroger sur son art, c’est qu’il aura rempli sa part du contrat. Ce Lausannois de 29 ans inaugurera une exposition sur Nabilla Benattia, intitulée «Allô», le 8 juin, à Paris. Fasciné par le succès, le Vaudois qui a étudié à l’ECAL et qui est diplômé de la Central Saint Martins College de Londres, confie: «J’aime analyser la célébrité, les réseaux sociaux et le rapport qu’a l’audience avec ces deux thèmes. Autour de cette triangularité, j’essaie de trouver des sujets qui me paraissent intéressants.»

Les cagoles lui donnent l’idée

Et c’est en janvier 2017, lors d’une soirée canapé à regarder Canal +, qu’il imagine sa future exposition. «Il y avait un documentaire intitulé «Cagole Forever». Le film analyse les cagoles comme étant un mouvement féministe. Et pendant 30 secondes, on voit Nabilla. Je l’ai trouvée sublime et très sensée.»

Il s’est alors renseigné sur la compagne de Thomas Vergara, car il avoue ne se souvenir que du célèbre buzz dont tout le monde parlait. Après avoir regardé plusieurs vidéos, il s’est senti très inspiré. Au point de créer 17 tableaux et trois sculptures, qu’il présentera au public vendredi. «J’ai trouvé que toute sa réputation était surfaite. Elle a l’air d’une personne très spontanée, qui parfois répond sans penser aux conséquences. Elle le sait. Elle a tout compris à notre société, et elle en joue. Les médias recherchent ces moments et le public en est friand.» Car oui, Nabilla vend. Mais les gens ont honte de l’admettre, au point de se cacher lorsqu’ils lisent un article sur la bimbo.

Pourquoi fascine-t-elle autant? Andy Picci s’est penché sur la question et aimerait mettre en avant «une nouvelle célébrité», dont la starlette en est «la quintessence». «Les réseaux sociaux sont devenus une sorte de nouvelle télé-réalité. Sauf que maintenant on n’a plus besoin de passer un casting pour être dans une émission. Chacun à son programme en ligne. Il suffit d’avoir une grosse audience pour être approché par des marques.»

L’intéressée a donné son accord

Un monde où le like est le roi et où Nabilla est la reine. Mais n’est-il pas malsain de mettre cette virtualité en avant? «Je n’ai jamais eu la prétention de vouloir dénoncer ou apporter des réponses. Mon travail en tant qu’artiste est de mettre les gens en face d’un miroir et de leur montrer dans quelle société on vit. Une réflexion sur la manière dont se construisent les identités à notre époque.» Un avis partagé par la principale intéressée. Contactée par l’artiste, Nabilla a été informée de toutes les étapes. «Elle a été très émue par le projet et a relayé une image pour soutenir l’exposition.» Celle-ci ne durera que trois jours, faute de budget. Andy Picci explique que de louer un lieu coûte cher et qu’il songera à prolonger l’événement s’il vend quelques pièces. (Le Matin)