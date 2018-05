«Je suis très fier de ce que j'ai fait. J'ai donné mon maximum et c'est le plus important.» Alessio Costantini s'est hissé à la 4e position du concours Mister International, qui s'est déroulé le lundi 30 avril, à Yangon au Myanmar. Une très belle performance pour ce Vaudois de 25 ans que l'on a découvert lorsqu'il a été couronné Mister Suisse Francophone 2017 (MSF).

Il faut dire que le conseiller à la clientèle privée chez UBS a travaillé dur pour en arriver là. «C'est depuis que je suis rentré dans MSF que je suis en contact avec un coach sportif qui règle toute mon alimentation. C'est bien la raison pour laquelle j'ai le physique que j'ai aujourd'hui. Depuis le 20 janvier, j'ai perdu 6 kilos pour la compétition. J'ai aussi mémorisé et répété tous les mouvements pour que la finale soit parfaite», nous confie-t-il.

Alessio Costantini précise que même s'il avait une grande motivation, ce n'était pas toujours facile. En particulier ces derniers jours: «Sur place c'est compliqué de garder la forme dû à la nutrition et au manque de possibilités de s'entraîner.»

Le gagnant de cette 12e édition est le Coréen, Seung Hwan Lee. Il est suivi par la Colombie puis l'Afrique du Sud. Le Suisse avoue qu'il est bien sûr un peu déçu par le résultat, mais qu'il respecte l'avis du jury. «Je ne peux pas me plaindre et c'est génial d'être arrivé 4e. Beaucoup de personnes sont venus me féliciter à la fin du concours et j'ai gagné plusieurs milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux en quelques jours.» Ce qui est une très belle reconnaissance. Et ce n'est que le début... (Le Matin)