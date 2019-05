Vous vous souvenez du personnage d'Alexander Harris dans «Buffy contre les vampires»? L'acteur est dans la tourmente. Selon TMZ, Il a été inculpé pour «violences conjugales». Les documents du procès montre que Nicholas Brendon doit comparaître pour des faits de «coups et blessures volontaires», qui sont punis de quatre ans de prison. Un procès doit s'ouvrir d'ici peu.

Le procureur a également mentionné au juge son intention de présenter d'autres preuves lors du procès, datant de 2015. Alors qu'il était attendu à une convention, les policiers l'avait retrouvé dans un état d'ivresse avancé dans sa chambre d'hôtel complètement dévastée. Plus tôt dans la journée, les employés de l'établissement l'avaient vu en train de boire et de prendre des médicaments. Un mois auparavant, ivre, il avait détruit une chambre d'hôtel et refusé de payer la facture. À cette époque, il s'était fait arrêter quatre fois en huit mois. Son passé d'alcoolique pourrait lui jouer des tours lors de son procès.

Les faits qui lui sont aujourd'hui reprochés datent d'octobre 2017. TMZ rapporte que des policiers l'avaient vu en train d'agresser sa compagne alors qu'il était ivre, dans un bar de Palm Springs, en Californie, en la prenant violemment par les cheveux après l'avoir agrippée par le bras.

Cette agression avait eu lieu alors que, deux ans plus tôt, il partait une énième fois en centre de désintoxication dans l'espoir de soigner son alcoolisme. «Ces trois dernières années ont été terriblement difficiles pour moi, j'ai raté mes tentatives de suicide. Je veux seulement vivre, aimer et être heureux», avait-il déclaré. (Le Matin)