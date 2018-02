Que s'est-il vraiment passé le vendredi 23 février 2018 à 14h40 sur le toit de l'hôtel cinq étoiles Intercontinental de Francfort, en Allemagne? Carlos von Hohenzollern, descendant de la famille royale de Suède, arrière-arrière-arrière-petit-fils de l'éphémère prince souverain Karl Anton, âgé de 39 ans, a chuté du 21e étage du palace et trouvé la mort, rapporte Bild. On sait qu'il venait d'accéder au toit par l'ascenseur. Dans le but de mettre fin à ses jours? Les enquêteurs ont en effet rapidement exclu la thèse d'un accident.

Il venait de sortir de prison

Quelques heures avant, le prince Carlos était encore au centre pénitentiaire d'Euskirchen, au sud de Cologne. Il était incarcéré depuis 2014 après avoir été reconnu coupable d'avoir effectué en 2012 et 2013 des opérations avec des fonds d'investissement qui se sont avérés fictifs (montant du préjudice: 10,15 millions d'euros). Sa peine de prison devait arriver à son terme en juillet prochain.

Le 23 février, Carlos von Hohenzollern avait bénéficié d'une autorisation de sortie dans le cadre d'un contrat de réinsertion. A-t-il décidé de se jeter du toit de l'hôtel ou l'une de ses victimes a choisi de se venger? (Le Matin)