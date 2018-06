C'est une chose anodine que l'on fait toute la journée sans vraiment s'en rendre compte, et on imagine mal à quel point il est compliqué de s'en empêcher. Cette petite chose, c'est cligner des yeux et une chaîne de télévision espagnole en a fait un concours. Le but: rester le plus longtemps possible sans baisser les paupières. Ça ne sert à rien, mais c'est rigolo. A ce petit jeu-là, le plus fort, c'est Chris Pratt!

Le héros de «Jurassic World» l'a prouvé le 4 juin 2018 dans l'émission «4El Hormiguero 3.0», sur Antena 3. L'acteur américain a réussi à ne pas cligner des yeux pendant pus de 6 minutes, battant ainsi Ryan Reynolds, précédent détenteur du record avec 2 minutes et 37 secondes.

Conscient que les téléspectateurs n'allaient pas le regarder fixer la caméra pendant de longues minutes, Chris Pratt a enchaîné les grimaces, pour le plus grand bonheur des animateurs du programme. (Le Matin)