Ce mercredi 20 novembre, Pascal Obispo était l’invité de l'émission «Ça ne sortira pas d’ici». L'occasion pour l'artiste de revenir sur un fait marquant survenu le 28 juillet 1997, à Ajaccio, en Corse, alors qu’il était en plein concert. «On m’a tiré dessus», explique-t-il.

Le chanteur de 54 ans a été pris pour un cible par un jeune homme de 19 ans armé d’une carabine à plomb. «C’était une histoire dans un couple, voilà, je pense une histoire de jalousie», raconte-t-il. Et d’ajouter: «A priori, elle a dit: «Obispo je me le fais quand je veux», et l’homme a dit: «Moi aussi, je me le fais quand je veux.» Et puis, en fait, il nous a tiré dessus.»

Il n'étais pas retourné en Corse pendant 22 ans

L'homme avait touché l'artiste et son guitariste. Si Pascal Obispo s’en est sorti indemne, les conséquences auraient pu être très graves. «Si c’était tombé deux centimètres plus bas que le sourcil, j’avais l'œil crevé.»

Traumatisé, Pascal Obispo ne s’était alors plus jamais produit en Corse. Il y a toutefois fait son retour récemment. «On a rechanté cet été chez nos amis Corses, je n’y avais pas chanté depuis 22 ans, ça s’est super bien passé.»

