Tara Roberts, l'employée de Johnny Depp qui gère son île privée dans les Bahamas, a apporté son témoignage à l'acteur qui a porté plainte contre son ex-femme Amber Heard pour diffamation. Elle affirme avoir été témoin d'une agression de la part d'Amber Heard contre Johnny Depp en décembre 2015.

«Je n'ai pas entendu ce qui a provoqué cette dispute, mais Amber s'en prenait à lui avec une agressivité croissante. Elle l'insultait, elle le traitait de tous les noms et au milieu de cet assaut, je l'ai entendue lui dire spécifiquement ''Ta carrière est finie, plus personne ne travaillera avec toi, t'es foutu, tu finiras vieux et seul'', et crier des choses incompréhensibles», a-t-elle déclaré dans une déposition obtenue par «The Blast», ajoutant qu'elle n'a jamais vu Johnny Depp être violent, contrairement à Amber Heard.

«Pars, laisse moi tranquille!»

«Les cris d'Amber continuaient à s'accentuer et Johnny continuait à lui dire ''pars, laisse-moi tranquille''. Et j'ai vu Amber lui sauter dessus, le griffer, le frapper et le tirer de manière agressive. Il restait debout en train de lui crier d'arrêter et de le laisser tranquille».

L'acteur a décidé de déposer plainte pour diffamation contre Amber Heard après que cette dernière se soit présentée comme une «figure publique représentant les violences conjugales» dans un édito du Washington Post.

Johnny Depp affirme qu'il n'a jamais levé la main sur son ex-femme.