Selon «Le Parisien», les gendarmes ont dû intervenir le 29 décembre 2017, à 19h30, chez un quinquagénaire qui partageait sa vie depuis cinq mois avec celle qui incarnait Magalie dans le célèbre sitcom des année 1990 «Les filles d'à côté».

Ce qu'ils ont découvert? Une maison retournée, une commode cassée et les carreaux de l'entrée brisés. L'homme a alors raconté aux forces de l'ordre que sa compagne, prise d'une crise de démence, lui a asséné un coup sur la tête avec un tableau, avant qu'il ne parvienne à la maîtriser. Selon lui, elle lui reprochait d'avoir passé la journée avec une autre femme. De son côté, Hélène Le Moignic a tout nié en bloc. Elle a affirmé qu'elle a simplement cassé un pot de fleurs et un vase avant d'être immobilisée et maintenue au sol par son compagnon.

Devant le Tribunal correctionnel de Versailles, le jeudi 24 mai 2018, celle qui s'est depuis retirée du monde artistique a raconté: «J'étais dans une relation toxique avec cet homme. J'ai été piégée. Je n'arrivais pas à en sortir. Et finalement, quand la réalité s'est imposée, j'ai explosé». Au tribunal, l'avocate d'Hélène Le Moignic a plaidé la relaxe pour sa cliente présentée comme «une esclave sexuelle» dans «une relation toxique.» La Française de 54 ans a finalement été condamnée à deux mois de prison avec sursis.

«Les filles d'à coté» - Épisode 1 (Le Matin)