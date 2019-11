Les concerts laissent généralement un bon souvenir, à quelques exceptions près. Jenifer se produisait samedi 16 novembre à Louvres (F) lorsqu'une altercation est survenue au premier rang.

Selon les témoins sur place, ce sont les spectateurs debout qui ont gêné ceux qui étaient assis, au point de déclencher une scène de violence, avec notamment des coups portés. «Choqué du concert de ce soir... Jen nous dit que oui on peut être debout... Trois vieux râlent et je veux leur dire de ne pas s'énerver et je me fais agresser (il m'attrape au cou... J'ai encore mal)... Hallucinant...», raconte un internaute.

Une spectatrice a filmé la suite de la scène. Sur la vidéo (à voir ci-dessus), on voit Jenifer tenter de ramener au calme. «Alors ça ne va pas se passer comme ça du tout. L’un comme l’autre, la base, c’est le respect, a-t-elle lancé. Donc on va respecter tout le monde.»

Choquée, l'artiste indique ensuite que c'est la première fois qu'elle voit ça, «en dix-huit ans de carrière». Il semblerait que cet incident a provoqué un profond malaise pour le reste du concert, qui a heureusement pu reprendre, affirment plusieurs internautes.

Choqué du concert de ce soir...

Jen nous dit que oui on peut être debout... Trois vieux râlent et je veux leur dire de ne pas s'énerver et je me fais agresser (il m'attrape au cou... J'ai encore mal)... Hallucinant... @JeniferOfficiel était trop mal, triste et ça ça me fait + mal — Steeve (@steeveofficiel) November 16, 2019

FDA