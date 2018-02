Les admirateurs de Kylie Jenner n'en ont pas cru leur yeux en croisant la star en promenade dans les rues de Los Angeles avec Stormi, née il y a quelques jours à peine le 1er février 2018.

Et pour cause! Ce n'était en effet pas la star, mais sa figurine en cire provenant de Madame Tussauds, assortie d'une poussette et placée devant une boutique pour enfants.

Voilà qui a suffi à faire le bonheur des touristes... et les affaires du magasin et du musée Tussauds.

Fans go crazy seeing #KylieJenner out with her new baby Stormi just days after giving birth!



Never mind, it’s just a wax figure. pic.twitter.com/CdOTGaFIzk