Si la version britannique de «Vogue» voulait faire le buzz, elle a réussi! Mais peut-être pas comme elle l'espérait. Mardi 30 janvier 2018, le magazine a posté une photo des soeurs Hadid tirée de son numéro du mois de mars sur son compte Instagram. Jusque-là, rien de très inhabituel, si ce n'est que, sur l'image, Bella et Gigi sont nues et entrelacées, assises sur le sol.

Il n'a fallu que quelques minutes pour que les internautes fassent part de leur malaise sur les réseaux sociaux et que le terme «inceste» soit évoqué par la majorité d'entre eux. «Je suis vraiment déçue de cette image gênante de «Vogue» de Gigi et Bella Hadid. Ces soeurs se débrouillent tellement bien dans leur carrière que «Voge» sexualise leur relation de la manière la plus effrayante et non-artistique qui soit. Feriez-vous poser deux frères nus?», s'est demandé une jeune femme, tandis qu'une autre a écrit qu'elle ne voudrait pas d'une photo pareille avec sa soeur.

really disappointed with @BritishVogue 's uncomfortable image of @GiGiHadid and @bellahadid. These sisters are doing so well in their careers only for Vogue to sexualise a sibling relationship in the most creepy and non-artistic way. Would you ever put two famous brothers naked..