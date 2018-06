Valérie Lemercier ne risque pas d'oublier de sitôt la mésaventure qu'elle a racontée sur RTL dans l'émission de Stéphane Bern, le 27 juin 2018. «Un jour je rentrais du théâtre, j'avais joué le vendredi, le samedi deux fois, s'est-elle souvenue. Je rentre, il y avait des jeunes qui faisaient une fête dans ma cour et j'entendais : «Valérie, viens nous sucer!»

Préférant ignorer les propos déplacés de ses voisins, la comédienne de 54 ans est rapidement rentrée dans son appartement pour s'y cacher. «J'ai éteint la lumière et je suis allée me chercher un œuf avec un briquet dans mon frigo pour ne plus qu'ils me voient. J'étais par terre, c'était horrible», s'est-elle rappelée. Une anecdote qui a bien fait rire l'animateur et ses chroniqueurs. Et l'actrice française d'en rajouter une couche en concluant: «Quand on a joué trois fois de suite, on n'a pas envie de sucer des jeunes, même des vieux, d'ailleurs?! On a envie de se coucher!» (Le Matin)