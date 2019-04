Après avoir ironisé sur le fait que Brigitte Macron avait «résisté à la canicule» en septembre dernier, Laurent Ruquier s'en est à nouveau pris à l'âge de la Première dame française.

En introduction de «On est pas couché» samedi soir, l'animateur est ainsi revenu sur la blessure d'une dame de 73 ans bousculée par un policier lors d'une manifestation des «gilets jaunes» à Nice. «Il faut comprendre les CRS, quand on a eu affaire à des boxeurs professionnels, des black blocs surentraînés, ça ne doit pas être désagréable de rentrer dans une petite vieille qui ne tient plus debout», a-t-il lancé.

Avant de poursuivre: «La polémique est venue surtout du président Macron, qui n’a pas pu s’empêcher de déclarer, je cite, «pour avoir la quiétude, il faut avoir un comportement responsable. Je pense que, quand on est fragile, quand on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celles-ci. Je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être aussi une forme de sagesse». Et voilà, c’est plus fort que lui, Macron, il souhaite un prompt rétablissement et en même temps, il lui en remet une couche.»

Laurent Ruquier s'est alors laissé aller à un étonnant parallèle entre la septuagénaire blessée et Brigitte Macron, ironisant sur l'âge de cette dernière. «On aurait envie de lui répondre que quand on est prudent, on n’emmène pas une senior au ski non plus, a-t-il lâché. Oui, je sais bien Monsieur le président, ce n’est pas bien pour Brigitte, mais que voulez-vous: je suis comme vous, je n’ai pas pu m’en empêcher.»

Une blague douteuse qui est très mal passée du côté de Christine Angot, qui a fait part de tout son agacement. «Je ne sais pas si ce président va réussir à se faire pardonner d’être plus jeune que sa femme et par conséquent, à chaque fois qu’il s’exprime, notamment par rapport à une femme plus âgée que lui, d’être toujours ramené à cette question-là», a déploré la chroniqueuse.

(Le Matin)