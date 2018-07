Sacré Jean-Claude Van Damme! Une fois encore, l'acteur belge s'est distingué sur un plateau de télévision. Invitée samedi soir de Laurent Ruquier, pour la dernière émission de la saison de «On n'est pas couché», la star aware a lâché une de ses réflexions qui laissent pantois les téléspectateurs.

Alors que Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, était interviewée par Christine Angot et Yann Moix (dont c'était l'ultime participation au talk-show de France 2), Jean-Claude Van Damme s'est immiscé dans la conversation.

Pendant que Marlène Schiappa évoquait la position «inégalitaire» de la femme dans la société, l'acteur l'a interrompue maladroitement, d'un sifflement, avant de lâcher: «Tu es une femme, je suis un homme. Il y a des femmes qui aiment travailler comme toi et qui savent faire deux choses: s'occuper des enfants et travailler. Il y a des femmes qui aiment et qui veulent rester à la maison. Elles aiment bien les enfants. Si toutes les femmes travaillent, qu'est-ce-qu'ils font les enfants à la maison?»

Autant dire que la réflexion de Jean-Claude Van Damme a laissé la féministe Marlène Schiappa bouche bée: «Ce que vous venez de faire, c'est du mansplanning. Quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux qu'elle des choses sur son propre domaine», a constaté la jeune secrétaire d'Etat.

On vous laisse voir ce moment. Et les autres qui ont suivi cette intervention, pas piqués des vers non plus. Comme lorsque Van Damme a comparé le mariage des femmes avec des femmes ou des hommes avec d'autres hommes... au mariage entre chiens. Une réflexion qui a mis les réseaux sociaux en émoi. (Le Matin)