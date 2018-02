Depuis qu'elle a officialisé son divorce d'avec l'acteur Philippe Lellouche, en septembre 2017, Vanessa Demouy essaie de reprendre sa vie en main. Mais ce n'est pas tous les jours facile. Comment gère-t-elle sa vie, sans le père de ses enfants, Solal, 14 ans, et Sharlie, 7 ans, à ses côtés? «On fait comme on peut. On fait avec ce qu'on est. C'est comme le deuil, il y a autant de façon de vivre un divorce que d'individus», confie-elle dans «Télé-Loisirs».

Heureusement pour la comédienne de 44 ans, son rôle de maman lui permet de garder un certain équilibre et d'aller de l'avant. «Moi, j'ai les enfants donc tu dois te battre. Tu dois te lever même quand tu n'as pas envie. Je sors la tête de l'eau donc ça va un peu mieux quand même. Il y a eu une période qui est très compliquée. Les enfants aident à tenir mais tu n'as pas le choix», constate l'ancienne héroïne de «Classe Mannequin».

En plus, Vanessa ne peut s'empêcher de se remettre en question concernant l'échec de son mariage. «Tu passes par plein de phases, et puis bon c'est la vie. C'est monstrueusement banal, dit-elle. Tu te dis qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et puis tu t'aperçois que peut-être, tu n'es pas responsable. Que c'est la vie, c'est comme ça et il faut rebondir. La roue tourne. Et tu t'accroches à des poncifs un peu débiles comme:« Après la pluie le beau temps». Tu avances et puis, encore une fois, je n'ai pas le choix.» (Le Matin)