L'actrice de «Twilight», Ashley Geene, a finalement épousé son fiancé Paul Khoury, vendredi dernier à San José en Californie.

D'après le magazine Brides qui rapporte la nouvelle, les deux amoureux ont privilégié une cérémonie sur la plage.

Parmi les 120 invités, on pouvait compter Robert Pattinson, Liam Hemsworth, Zac Efron, Brittany Snow, Lauren et Aaron Paul, ainsi qu'Evan et Ashlee Simpson-Ross.

Les deux se sont échangé des vœux qu'ils avaient écrit et se sont promis de s'aimer. «Nous étions très romantiques», a indiqué l’actrice au magazine.

Les deux tourtereaux sont ensemble depuis 2013. Ils s'étaient fiancés en décembre 2016, alors qu'ils étaient en vacances en Nouvelle-Zélande, juste au-dessus des chutes de Bridal Veil. (Le Matin)