Véronique Sanson est remontée sur scène. La chanteuse, qui aura 70 ans à la fin du mois, a enfin pu renouer avec son public et a tenu sa promesse: celle de revenir, malgré son cancer des amygdales. Et selon les médias français, elle est apparue «très en forme».

En effet, mercredi 3 avril, la star a chanté sur la scène du Palais des Congrès de Tours (F). Depuis les coulisses, elle s'est confiée au micro de RTL. «Oui, ça m'a manqué. C'est formidable parce que tout le monde était archi-inquiet, forcément. Mais pas autant que moi», a-t-elle dit.

«J'avais peur qu'ils me regardent avec pitié»

Sa voix, qui aurait pu être affaiblie par sa maladie, ne l'inquiétait pourtant pas. «J'avais répété, et puis je savais que ça irait. J'avais peur qu'ils (ndlr: ses fans) me regardent avec pitié», confie Véronique Sanson, qui était dans un état second pour son grand retour sur scène. «En fait ce soir, j'avais peur de tout et je n'avais peur de rien non plus. Je me suis dit: «Vogue la galère, fais de ton mieux, donne tout ! Si ça marche, très bien, si ça ne marche pas, et bien tu sauras», poursuit-elle.

En septembre 2018, Véronique Sanson apprenait à ses fans qu'elle était atteinte d'un cancer des amygdales. Elle s'était retrouvée obligée d'annuler la promotion de son nouvel album, «Duos Volatils», ainsi que plusieurs concerts. (Le Matin)