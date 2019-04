Véronique Sanson avait été contrainte d'annuler en septembre dernier plusieurs concerts afin de se faire soigner d'une tumeur cancéreuse sur une amygdale. Quelques mois plus tard, elle avait dû reporter une nouvelle fois ses spectacles afin de se remettre de son lourd traitement.

Mais avant d'être inquiète à cause de sa maladie, la chanteuse était avant tout «furieuse» de devoir annuler ses concerts.

Un besoin constant d’être sur scène

«J'étais furibarde, c'était la barbe d'annuler ça parce que pour moi c'était trahir, explique Véronique Sanson sur le plateau de «C à vous», mercredi 17 avril. En plus c'était me punir moi-même aussi parce que j'ai envie d'aller sur scène, c'est toute ma vie la scène», confie l'interprète de 69 ans.

Un besoin constant d'être sur scène, où elle explique se sentir complètement à son aise. «La scène c'est chez moi, tout le monde me fout la paix, et quand même c'est bien, c'est un tel moment de partage, d'osmose avec les gens, qui me font le plaisir de venir me voir», ajoute Véronique Sanson.

Elle qui n'avait jamais annulé un concert de toute sa carrière avait l’impression de trahir ses fans. Heureusement, aujourd’hui tout va mieux et elle s’apprête à fêter son anniversaire, le 24 avril, sur scène. (Le Matin)