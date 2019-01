Alors qu'elle a annulé plusieurs concerts en fin d'année car elle a été victime d'un cancer des amygdales, Véronique Sanson a fait le point sur sa santé en ce début année. C'est à «Paris Match» qu'elle a donné des nouvelles: «Je ne vais pas trop mal. Merci beaucoup. Aujourd’hui, même si vous m’offriez 600 milliards de dollars, je ne pourrais pas assurer un spectacle.»

La chanteuse de 69 ans explique continuer sa vie avec «avec un petit bordel en plus». Elle a ensuite précisé: «Ce n’est pas très rigolo, car j’ai peur pour ma voix. Encore maintenant. Les cordes vocales sont intactes, mais tout ce qu’il y a autour a été beaucoup touché. J’ai reçu tellement de messages et de lettres… Certains me racontaient leur propre histoire, d’autres me soutenaient et me rassuraient».

«Je vais donner le meilleur»

Et même si elle n'a pas repris la totalité de ses forces, elle essaie de garder le moral: «Ma convalescence est très longue, la frustration commence à me peser. Je ne sais même plus comment on fait pour chanter, alors qu’il n’y a même pas six mois que je suis malade. Je dois y croire pour y arriver. J’ai peur mais je vais donner le meilleur.» (Le Matin)