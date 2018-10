L'ambiance semble se détendre quelque peu entre les deux clans Hallyday, qui s'écharpent depuis 9 mois concernant l'héritage du défunt chanteur. Selon «Le Parisien», pour la première fois depuis le début de la bataille judiciaire, Laura et David ont discuté d'un accord à l'amiable avec Laeticia.

«Cette fois il y a eu des échanges positifs. Aujourd'hui, tout le monde est dans une démarche de négociation», confie une source proche du dossier. L'objectif de ces pourparlers est de sortir de la procédure qui oppose les deux camps, ce alors que l'album posthume de la star doit être lancé le 19 octobre.

Selon BFM TV, Laura Smet aimerait la villa de Marnes-la-Coquette, où son père est décédé en décembre 2017. Elle souhaiterait également un pourcentage sur la vente des albums et quelques objets que Johnny possédait. David, lui, demande à toucher ce que son père touchait, de son vivant, sur la vente de 24 albums. L'actrice et le chanteur réclament encore la mise en place d'une gestion commune, avec Laeticia, Jade et Joy, du droit moral des oeuvres du rockeur.

Les deux clans espèrent conclure un accord d'ici à la fin de l'année, de préférence avant le 30 novembre. C'est en effet à cette date-là qu'est fixé le prochain rendez-vous devant le tribunal de grande instance de Nanterre. En cas d'accord, la procédure serait interrompue sur-le-champ et il n'y aurait pas de procès. «Par respect pour la mémoire de Johnny, tout le monde veut que la sortie de son dernier album se passe bien», explique un ami de Læticia. (Le Matin)