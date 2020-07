Victoria Beckham a fêté l'annonce des fiançailles de son fils, Brooklyn Beckham. Le photographe de 21 ans a récemment confirmé sur les réseaux sociaux qu'il avait demandé Nicola Peltz en mariage. «Et elle a dit oui, je suis l'homme le plus chanceux du monde, a-t-il écrit. Je promets d'être le meilleur mari et le meilleur papa un jour... Je t'aime.»

L'actrice de 25 ans, qui a joué dans «Transformers 4: l'âge de l'extinction», a également déclaré que son chéri faisait d'elle «la fille la plus chanceuse du monde», ajoutant: «J'ai hâte de passer le reste de ma vie à tes côtés. Ton amour est le cadeau le plus précieux. Je t'aime tellement bébé.»

«Je vous souhaite beaucoup d'amour»

Postant la même photo que son fils a partagée pour annoncer ses fiançailles, l'ancienne star des Spice Girls s'est joint aux célébrations. «Nous ne pourrions être plus heureux que Brooklyn Beckham et Nicola Peltz se marient! Je vous souhaite beaucoup d'amour et une vie remplit de bonheur. Nous vous aimons tous tellement.»

« Je t'aime tellement Victoria, merci», a répondu Nicola Peltz. Le père du futur marié, David Beckham, a également partagé sa joie sur son compte Instagram. «Félicitations à ces deux belles personnes. Alors qu'ils entament ensemble ce voyage passionnant, nous sommes tellement content pour vous», a écrit l'ancien footballeur.

Brooklyn Beckham et Nicola Paltz sont ensemble depuis environ 10 mois, et le jeune couple a officialisé la relation sur le tapis rouge en février, lorsqu'ils ont assisté au défilé Saint Laurent pendant la Fashion Week de Paris.

Cover Media & LeMatin.ch