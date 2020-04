Ezra Miller, connu pour ses rôles dans «Les animaux fantastiques» ou «We Need to talk about Kevin» a été filmé en train d’attraper une femme à la gorge.

Dans la vidéo de sept secondes, qui a été vue des millions de fois depuis sa publication dimanche, on entend Ezra s'exclamer: «Tu veux te battre?» Il empoigne alors sa victime à la gorge et l’étrangle. On entend une voix off tenter de le calmer avant que la vidéo ne s’arrête brutalement.

I have rewatched this video of Ezra Miller choking a woman like 50x lmfao this is y’all tone deaf cop sympathizing—style stealing narcissistic white icon? #EzraMiller pic.twitter.com/LA1PNZCIQt — Ren(aissance) (@Hood_Vampire) April 5, 2020

Un groupe d'adolescents «insistants»

L’incident n’a pas encore été commenté par le principal intéressé. Selon «Variety», la scène a eu lieu mercredi soir. L'acteur se trouvait dans un bar à Reykyavik quand il a été approché par un groupe d’adolescents «insistants» selon un témoin qui s'est exprimé sur le réseau Redditd.

Ezra Miller s'est attaqué à la jeune femme après une blague qu'il n'aurait pas vraiment apprécié explique un autre témoin sur Reddit. «C'est un p*** de psychopathe, il a craché plusieurs fois sur moi et d'autres personnes après ça. Il montrait ses cicatrices et elle a dit qu'elle pouvait le battre», a expliqué l'internaute sur le réseau social avant de continuer: «C'est un crétin. Après que l'avoir viré, il est resté pied nu dehors pendant dix minutes pendant que les vigiles attendaient l'arrivée des policiers pour l'embarquer au poste.» Le compte Reddit a été supprimé, cependant la capture du témoignage continue de tourner sur Twitter.

