L'acteur Vincent Cassel, 51 ans, a dit «oui» vendredi à une mannequin de 21 ans, Tina Kunakey, dans la mairie de Bidart, dans le sud-ouest de la France, a constaté une journaliste de l'AFP.

Costume blanc, chemise rose et lunettes noires, le marié a attendu sa future épouse sur la place de la mairie de la petite station balnéaire voisine de Biarritz.

Tulle blanc, longue traîne, bustier tulipe très échancré, et chevelure libérée sur les épaules, la mariée est arrivée à la mairie dans une Bentley noire.

Les deux mariés étaient entourés d'une centaine d'invités dont les acteurs Elie Semoun, Gilles Lellouche et l'actrice Adèle Exarchopoulos.

She said yes ! ???? Aujourd'hui, Vincent Cassel et Tina Kunakey se sont dit oui à la maire de Bidart au Pays Basque https://t.co/1KGgtohNXE pic.twitter.com/OnVLi2KKdT