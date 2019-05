Sur Twitter, l'animateur radio britannique Danny Baker, 61 ans, a posté une photo légendée: «Le bébé royal quitte l'hôpital». L'image, en noir et blanc, montre un homme et une femme tenant par la main... un chimpanzé portant des vêtements. Un gag pour saluer la naissance d'Archie, le garçon que viennent d'avoir Meghan et le prince Harry. Sauf que beaucoup n'ont pas trouvé ça drôle et les commentaires indignés ont fusé, du genre: «Vous trouvez que les personnes noires ressemblent à des singes? », en référence aux origines métissées de la duchesse de Sussex.

Danny Baker le jure: il n'y avait même pas pensé. «C'était juste un gag, une photo de chimpanzé. Consterné, supprimé, excusé.» Il l'assure, il aurait fait pareil pour n'importe quelle autre naissance royale, ou pour un enfant de Boris Johnson (l'ex maire de Londres) voire même pour l'un des siens. «C'est une image amusante, bien sûr pas dans ce contexte. Énorme erreur, à coup sûr. Grotesque. Quoi qu'il en soit, Archie, désolé mon pote.»

«Grave erreur»

Ces excuses et le retrait de son tweet n'ont pas suffi. La BBC a viré l'animateur de Radio 5 Live, précisant dans un communiqué: ««Il s’agit d’une grave erreur de jugement qui va à l’encontre des valeurs que nous, en tant que station, voulons incarner. Danny est un brillant animateur, mais il ne présentera plus d'émissions hebdomadaires chez nous.»

«C'était sanglant, a écrit ce jeudi matin sur Twitter Danny Baker, en évoquant son licenciement. On m'a littéralement jeté sous le bus.» Avant, en début d'après-midi de rajouter, plus tristement: «Et maintenant il pleut, parfait.»

Le Danny Baker Show, diffusé le samedi matin, est décrit comme une émission mélangeant sport et divertissement. (Le Matin)