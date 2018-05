Vitaa a vécu un petit moment de solitude le 22 mai 2018 devant la propriété de la star à Marrakech, au Maroc. La chanteuse qui venait rendre visite à son ami de longue date a en effet été prise pour une fan. Et, bien évidemment, le service de sécurité lui a interdit l'accès à la propriété de Gims ainsi que l'a raconté DemDem, épouse du leader de Sexion d'Assaut, sur les réseaux sociaux.

Un comble pour Vitaa qui a collaboré avec le rappeur sur le tube «Game Over» en 2013 et tout récemment sur «Bella Ciao», single qui a pointé à la 5e place des titres le plus viraux sur Spotify. Heureusement pour elle, les gardiens se sont rendus compte assez rapidement de leur erreur et l'ont laissé passer.

Vitaa ft. Maître Gims «Game Over»

(Le Matin)