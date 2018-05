Fans absolus d'Instagram, Chrissy Teigen, 32 ans, et John Legend, 39 ans, ont évidemment présenté leur petit garçon, né le 17 mai 2018, sur le réseau social. Il s'appelle Miles Theodore Stephens. Le chanteur américain, John Stephens de son vrai nom, et son épouse, la mannequin Christine Diane Teigen, née dans l'Utah d'un père d'origine norvégienne et d'une mère thaïlandaise, sont déjà parents de Luna Simone, née le 14 avril 2016.

Our new love, Miles Theodore Stephens Une publication partagée par John Legend (@johnlegend) le 20 Mai 2018 à 10 :25 PDT

Leurs deux enfants sont le fruit d'une fécondation in vitro, avaient révélé les parents, en couple depuis 2007. Chrissy Teigen avait partagé son long combat pour tomber enceinte avec ses fans. Et comme à son habitude, elle a livré des détails intimes sur ce deuxième accouchement: «Je peux confirmer que la vie postpartum est 90% meilleure quand on ne s'est pas déchiré le trou du c... Notre fils: 1, notre fille: 0», a-t-elle écrit sur Twitter.

I can confirm postpartum life is 90% better when you don't rip to your butthole. Baby boy: 1 point. Luna: 0 — christine teigen (@chrissyteigen) 20 mai 2018

John Legend a expliqué à eonline.com la signification des prénoms de leurs enfants: «Nous avons appelé notre fille Luna Simone (comme Nina Simone). Chaque nom que nous donnons a un peu d'histoire de la musique en lui. Miles, c'est évidemment en référence au grand Miles Davis. Chrissy aimait beaucoup le prénom Theodore alors nous avons gardé les deux. Quand notre fils est né et que nous avons pu passer un peu de temps avec lui, nous nous sommes dit qu'il avait vraiment une tête à s'appeler Miles.»

#AGOODNIGHT is OUT!! Une publication partagée par chrissy teigen (@chrissyteigen) le 6 Avril 2018 à 2 :43 PDT

(Le Matin)