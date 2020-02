La voici, cette chanson tant attendue de Billie Eilish pour «No Time To Die», la 25e aventure de James Bond au cinéma.

Autant dire que, même si le titre est quinze coudées au-dessus de l'épouvantable chanson de Sam Smith, «Writing's On The Wall», composée en 2015 pour «Spectre», il ne faut pas être trop dépressif pour écouter ce «No Time To Die».

Pour la troisième fois consécutive, c'est donc une ballade qui ouvrira le nouveau «Bond». Une ballade lente, sombre, durant laquelle la jeune Billie Eilish marmonne ses paroles. Mais les sons «bondiens» sont bien là, par fulgurances cuivrées.

L'impression générale est plutôt agréable. L'ouverture du morceau fait même penser à «Skyfall». Seul bémol: il n'y a pas franchement de refrain qui ressort de la chanson qui, ainsi, ne se mémorise pas immédiatement comme avait pu le faire le titre interprété par Adele.

Où sont passées les chansons légères et sympas telles que «Goldfinger», «Nobody Does It Better», «A View To A Kill» ou «Goldeneye»?

On vous laisse juger sur pièce. «No Time To Die» est attendu le 8 avril prochain dans les salles romandes. Daniel Craig incarnera l'agent 007 pour la cinquième fois.



Laurent Siebenmann