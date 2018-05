Elle a 23 ans, une tête bien faite et bien pleine. Sarah Rose Summers, diplômée de la Texas Christian University, a été élue Miss USA le 21 mai 2018, en Louisiane.

La belle blonde, qui était Miss Nebraska, a devancé Miss Caroline du Nord et Miss Nevada, durant une soirée animée par Nick et Vanessa Lachey.

Côté vie privée, Sarah Rose Summers est en couple et adore le fitness. Elle est child life specialist, c'est-à-dire une personne qui fait le lien entre les enfants et leur famille et l'équipe médicale en cas d'hospitalisation. (Le Matin)