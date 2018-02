Une fois par an, le magazine «Sports Illustrated» sort un numéro spécial qui ne contient que de jolies demoiselles en maillot de bain. C'est à cette occasion que la publication demande aux internautes de voter pour la «Rookie of the Year», soit la recrue de l'année.

En ce début d'année 2018, elles étaient douze à pouvoir prétendre au titre et c'est Alexis Ren, 21 ans et 11,7 millions d'abonnés sur Instagram, qui a obtenu le plus de suffrages. Elle a devancé Chase Carter, Robin Holzken, Sailor Brinkley Cook, Raven Lyn, Georgia Gibbs, Kate Wasley, Anne de Paula, Jasmyn Wilkins, Olivia Culpo, Hunter McGrady et Ebonee Davis, des jeunes femmes toutes plus belles les unes que les autres.

Elle succède à Bianca Balti (élue en 2017), Barbara Palvin (2016), Kelly Rohrbach (2015), Sara Sampaio (2014), Kate Bock (2013), Nina Agdal (2012), Kate Upton (2011) et Chrissy Teien (2010).

Difficile à croire quand on la voit prendre la pose de manière très sexy en bikini, mais Alexis se considère comme une nerd, une passionnée d’informatique et de sciences. «J'adore ça! J'aime parler du futur et de ce qui nous attend. Tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, c'est une période excitante», a-t-elle confié à «Sports Illustrated». (Le Matin)