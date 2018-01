Aaron – «Breaking Bad» – Paul et Sophie – «Game of Thrones» – Turner font partie de ceux qui s'en sont pris au YouTubeur aux 15 millions de «followers», Logan Paul, après que ce dernier a montré le cadavre d'une personne qui venait de mettre fin à ses jours. Le YouTubeur a posté une vidéo de 15 minutes ce dimanche dans laquelle lui et ses amis se promènent dans la «Forêt Japonaise des Suicidés», nommée ainsi à cause du grand nombre de suicides qui y survient chaque année. La forêt se trouve au pied du Mont Fuji, au Japon. Dans la vidéo, Logan Paul et sa troupe tombent sur un cadavre se balançant à une branche d'arbre. Tandis que la police est appelée, le YouTubeur s'approche du corps et zoome dessus.

Après avoir partagé la vidéo, Logan Paul s'est retrouvé face à un grand nombre de célébrités qui l'ont critiqué pour avoir utilisé le suicide de cette personne afin de faire du buzz. Aaron Paul, la star de «Breaking Bad» (qui malgré un nom de famille similaire n'a pas de lien avec Logan Paul), a ainsi écrit: «Cher @LoganPaul: comment oses-tu? Tu me dégoûtes. J'ai du mal à croire que tant de jeunes te voient comme un modèle. C'est triste.(...) Tu es une ordure, purement et simplement. Le suicide n'est pas une blague. Va pourrir en enfer. Ap.»

Devant l'ampleur des réactions, Logan Paul a immédiatement retiré la vidéo puis est passé par Twitter pour présenter ses excuses. «Par où commencer... Par cela: je suis désolé. C'est une première pour moi. Je n'avais jamais reçu de telles critiques, car je n'avais jamais commis une telle erreur. Je suis entouré de personnes sensées et je pense prendre de bonnes décisions. Mais je suis aussi un être humain, je peux me tromper», a-t-il fait savoir. Après avoir déclaré qu'il n'avait pas fait ça «pour obtenir des vues», mais avec l'intention d'avoir «un impact positif sur Internet», il a continué en expliquant qu'il n'avait pas évalué correctement le «choc et de la stupeur» qu'allait susciter la vidéo».

«On me rappelle souvent à quel point je peux toucher les gens, et avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités... Pour la première fois de ma vie, j'ai le regret de dire que j'ai utilisé ce pouvoir à mauvais escient. Cela n'arrivera plus. J'aime tout le monde, je crois en les gens. J'y vais. Paix.»»

Ce qui n'a pas suffi à calmer le jeu. Sophie Turner, lui a écrit: «Tu es un idiot. Tu n'aides pas à faire connaître le problème, tu t'en moques. Je n'arrive pas à croire à quel point tes «excuses» sont en fait de l'auto-congratulation. Tu ne mérites pas le succès que tu as. Je prie Dieu que tu n'auras jamais à subir ce que cet homme a vécu».

Et le YouTubeur Philip DeFranco de renchérir: «je ne veux pas faire le hater. J'aimerais qu'on puisse tirer une leçon de cela, mais je ne pense pas que ça sera le cas. Un peu moins de «je me fais plein de vues sans cadavres» et un peu plus de «désolé d'avoir mis un cadavre dans ma vidéo» aurait été un bon début.» (Le Matin)